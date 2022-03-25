شكرا لقرائتكم خبر عن فادية عبد الغنى والدة شريف سلامة ومصطفى شعبان فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة فادية عبد الغنى دور الأم في مسلسلين يتم تصويرهما حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تعود بهما إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات كاملة، الدورالأول والدة شريف سلامة وحماة نيللى كريم في "فاتن أمل حربى"، والثاني والدة مصطفى شعبان في "دايما عامر".

مسلسل "فاتن أمل حربى" يعرض حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، وهو بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وتدور أحداثه في إطار اجتماعى وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة.

مسلسل "دايمًا عامر" يعرض على قناتى on والحياة ومنصة watch it فى شهر رمضان المقبل، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.

وغابت فادية عبد الغنى عن الدراما منذ 5 سنوات وتحديداً بعد تقديمها مسلسل "الحلال" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2017، من بطولة سمية الخشاب، بيومى فؤاد، يسرا اللوزى، دينا فؤاد، مها أحمد، لقاء سويدان، كارولين عزمى، هاجر الشرنوبى، حمادة بركات، طارق الابيارى، وتأليف سماح الحريرى وإخراج أحمد شفيق.