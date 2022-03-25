MBC دراما تعرض "رانيا وسكينة" و"مع وقف التنفيذ" في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت قناة MBC دراما عن الأعمال التي ستقدمها لجمهورها ضمن خريطتها البرامجية في رمضان 2022، وتضم مجموعة متنوعة من المسلسلات العربية، نستعرضها في السطور التالية..

أمينة حاف

تستيقظ أمينة من الحلم الطويل الذي عاشته في الموسم الأول لتجد أحلامها وقد تحولت إلى حقيقة على أرض الواقع.

بطولة إلهام الفضالة، شهاب جوهر، طيف، فهد باسم، بدرية طلبة، صمود، ريم نجيم، وآخرين. إخراج محمد عبدالعزيز الطوالة.

ناطحة سحاب

حلم عامرة (سعاد عبدالله) وطموحها أشبه بناطحة سحاب، لا يمكن لشيء أن يقف في طريق أحلامها، ولا ترتضي لنفسها مكاناً إلا في السحاب. رحلة صعود ونجاح مليئة بالصعوبات والمشاق والتحدي والإلهام.

بطولة: سعاد عبدالله، نور، حسين المهدي، يعقوب عبدالله، فخرية خميس، جود عزيز، ونخبة من نجوم ونجمات الخليج.

بيبي

في إحدى المناطق السكنية الشعبية تعيش مجموعة من العائلات التي تتشارك الحب والعطاء والمواقف المضحكة والحزينة، وهنا تعيش فتاة تعاني من إعاقة ذهنية تجعلها محببة لدى جميع تلك العوائل، ولكن تلك الفتاة تعرضت في الماضي لمشكلة تسببت بوضعها الحالي، فما هي تلك الأسرار؟

العمل بطولة: شجون، بشار الشطي، لمياء طارق، غدير السبتي، بدر الشعيبي، فهد الصالح، عبدالله عبدالرضا، شيخه العسلاوي، أسرار دهراب.

حضرة الموقف

تدور الأحداث حول حياة مجموعة من النساء المختلفات في شخصياتهن وحياتهن، مع خيوط درامية تنتقل بين الماضي والحاضر لتكشف أسرار عالقة وذكريات تأبى أن تُمحى. يسلّط العمل الضوء على شخصية المرأة العاقلة والحكيمة، والمرأة التي لا تهتم سوى بمظهرها، مروراً بالمرأة المضحية من أجل من تحب، والطموحة التي تقاتل للوصول إلى حلمها، والمسالمة التي تحلم بحياة بسيطة هادئة، وصولاً إلى المرأة المتجبّرة..

بطولة: هيفاء عادل، ليالي دهراب، عبدالله التركماني، هبة الدري، وغيرهم.

رانيا وسكينة

رانيا فتاة أرستقراطية يتهمها أهلها بالجنون، تلتقي بـ سكينة الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة. تحاول الفتاتان إثبات براءتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

بطولة روبي، ومي عمر، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإخراج: شيرين عادل.

مع وقف التنفيذ

دراما سورية معاصرة، تدور أحداثها في حارة من الضواحي التي تعرضت للدمار وهُجر أهلها بسبب الحرب، قبل أن يقرر أهلها العودة إليها لتظهر الصراعات بين الطبقات الاجتماعية الفقيرة والغنية من خلال وجود شخصيات معقدة وأمراء حرب.

بطولة: سلاف فواخرجي، عباس النوري، نادين خوري، غسان مسعود، صفاء سلطان، سيف السبيعي، شكران مرتجى، فادي صبيح، محمد قنوع، إخراج سيف السبيعي، تأليف علي وجيه، يامن الحجلي.