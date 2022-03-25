السبت.. عرض آخر حلقات "الدوم" بمشاركة حسين فهمي وكريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد يوم السبت الموافق 26 مارس الجاري، عرض آخر حلقات برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج، وفيها يتم إعلان الفائزين في الثلاث فئات في التاسعة ونصف مساءً.

وينضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية: النجم حسين فهمي والنجم كريم عبدالعزيز والنجمة أصالة.

وشهدت حلقة الخميس عرض مقتطفات من الحلقات السابقة من البرنامج وما قدمه المتسابقين من أداء غنائي وتمثيلي وتقديم البرامج.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب- سعدي – جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج فضمت لجنة التحكيم الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.