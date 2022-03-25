أمير المصري يواصل تصوير "ممكن نرجع" مع آدم الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان أمير المصري تصوير مشاهده في مسلسل "ممكن نرجع"، والمستوحى من المسلسل الأمريكي الشهير Crazy Ex-Girlfriend، ويقوم أمير خلال أحداث المسلسل بشخصية عمرو، والذي يمر بأزمة عاطفية بسبب حب من طرف واحد.

ويجمع المسلسل: أمير المصري، مريم الخشت، آدم الشرقاوي في أول تعاون بينهم، المسلسل من تأليف عمرو مدحت ومن إخراج جو بو عيد.

ومؤخرًا ترشّح أمير المصري لجائزة أفضل ممثل عن بطولته لفيلمLimbo، وذلك ضمن الدورة الـ 28 من حفل جمعية للسينما المستقلة، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland وذلك عن دوره في نفس الفيلم.

وعُرض لأمير المصري مؤخرًا فيلمه الأحدث ريتسا، كما يُعرض له على منصة Watch IT حكاية النظارة البيضا ضمن مسلسل نصيبي وقسمتك، وينتظر أمير إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا في بريطانيا، وعلى منصة نتفليكس يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.