حدث بالفن| وفاة مطرب ونقل فنان للعناية المركزة ونجمة تتعرض طائرتها لعاصفة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة المطرب عصام خطاب، ونقل الفنان عهدي صادق للعناية المركزة، ورسالة جديدة من طليقة سيد رجب، وتعرض طائرة النجمة الأمريكية مايلي سايرس لعاصفة كبيرة، وتطورات الحالة الصحية لسمير صبري، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

وفاة المطرب عصام خطاب.. وهاني شاكر ينعيه

رحل عن عالمنا المطرب السكندري عصام خطاب بعد صراع مع المرض.. (التفاصيل من هنا)

"في حالة غير جيدة".. نقل عهدي صادق للعناية المركزة

تعرض الفنان عهدي صادق، لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات.. (التفاصيل من هنا)

طليقة سيد رجب في رسالة جديدة: "آذاني لكن مفيش سبب يدعو لمقاطعة موهبته"

وجهت كريستينا نلسون ديفيس، طليقة الفنان سيد رجب، رسالة جديدة لجمهوره ومتابعيها، طالبت فيها عدم مقاطعة موهبته رغم إيذائه لها، على حد تعبيرها.. (التفاصيل من هنا)

بعد تعرض طائرتها لعاصفة كبيرة.. هذا ما حدث لـ مايلي سايرس

كشفت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، حقيقة تعرض طائرتها المتجهة إلى أسونسيون- عاصمة جمهورية باراغوي، لعاصفة كبيرة.. (التفاصيل من هنا)

رسميا.. "MBC مصر" تعلن عن برنامج رامز جلال الجديد: أسلوب مختلف

أعلنت مجموعة MBC رسميا، عن تقديمها برنامج لمقالب الفنان رامز جلال، ضمن خريطتها البرامجية في رمضان 2022، وذلك في بيان صحفي، كشفت خلاله عن كل ما سيراه الجمهور على شاشاتها المختلفة.. (التفاصيل من هنا)

عمرو الليثي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سمير صبري

كشف الإعلامي عمرو الليثي، تطورات الحالة الصحية للنجم الكبير سمير صبري.. (التفاصيل من هنا)

"المشوار" و"من شارع الهرم إلى" و"الصدمة".. MBC1 تعلن خريطتها برمضان 2022

أعلنت مجموعة MBC عن خريطتها البرامجية خلال شهر رمضان، والأعمال التي ستقوم بعرضها عبر شاشاتها، والتي جاءت متنوعة لتضم الكوميديا وبرامج الطبخ والبرامج الدينية، والأعمال الدرامية المختلفة: MBC1، MBC دراما، MBC العراق، MBC مصر، MBC 5.. (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022.. حورية فرغلي وبيومي فؤاد يلتقيان في "آدم وحورية والعوالم الخفية"

‎تستعد الفنانة حورية فرغلي والفنان بيومي فؤاد للمشاركة في رمضان 2022، بالمسلسل الإذاعي "آدم وحورية والعوالم الخفية"، على أن يتم بثه عبر راديو إف إم مصر 88.7.. (التفاصيل من هنا)

"هرازيك".. عمرو سعد يكشف عن أغنيته مع عفروتو في مسلسل "توبة"

كشف الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن أغنيته الجديدة بعنوان "أنا هرازيك"، والتي يقدمها ضمن أحداث مسلسل "توبة" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.. (التفاصيل من هنا)

إثارة وغموض في البرومو الرسمي لمسلسل "يوتيرن"

نشر الحساب الرسمي لشركة العدل جروب، عبر موقع فيسبوك، البرومو الرسمي لمسلسل "يوتيرن".. (التفاصيل من هنا)