ياسمين صبري أنيقة وريهام حجاج أمام المرآة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هاجر أحمد

خطفت الفنانة هاجر أحمد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم صباحا رائعا جميعا".

ريهام حجاج

ظهرت الفنانة ريهام حجاج، أمام مرآة صغيرة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تألق الليل في الأردن".

جيهان خليل

كشفت الفنانة جيهان خليل، عن إطلالة أنيقة لها مرتدية خلالها طرحة على شعرها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

بلقيس

الفنانة بلقيس، كشفت عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

خطفت الفنانة نوال الزغبي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

داليا البحيري

كشفت الفنانة داليا البحيري، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحب أن أكون متألقة".

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، إطلالة كلاسيكية لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.