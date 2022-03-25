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سميرة عبد العزيز: "لازم يكون في رقابة على الأعمال اللي بتتقدم عشان عندنا نسبة الأمية كبيرة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها تحب لقب الفنانة أكثر من لقب نائبة بمجلس الشيوخ، مضيفة: "أعشق لقب الفنانة ولقبوني بأم العظماء بسبب أدواري التاريخية عن الأئمة الأربعة".

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إنها حينما أدت دور الأم للإمام أبو حنيفة، استعانت ببعض الكتب لتكون مرجع لها وتفهم شخصية أبو حنيفة.

وأكدت أن الأم سبب السعادة في كل بيت وهي أساس كل شيء وهي الحياة، وسبب رئيسي في أي نجاح يحققه الرجل والأبناء.

وطالبت سميرة عبد العزيز بضرورة دعم الحكومة لصوت القاهرة والتلفزيون لتقديم أعمال فنية من جديد مثل ما كان يحدث في الماضية، مضيفة: "لما تُرك الإنتاج للناس والشركات في ناس مش همها اية اللي تقدمه للمجتمع، ولازم يكون في رقابة على الأعمال اللي بتتقدم عشان عندنا نسبة الأمية كبيرة".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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