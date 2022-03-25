للمرة الثانية على التوالي.. إيطاليا تفشل في التأهل لكأس العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:13 صباحاً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 12:03 صباحًا

فشلت إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة بشكل مفاجئ 1-صفر أمام مقدونيا الشمالية اليوم الخميس.

وسجل ألكسندر ترايكوفسكي هدف الفوز لمقدونيا الشمالية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وقد انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين منتخبي إيطاليا أمام نظيره مقدونيا الشمالية، في الملحق الأوروبي والمؤهل لبطولة كأس العالم، بفوز مقدونيا الشمالية بهدف مقابل لا شيء.

والتقى منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب مقدونيا الشمالية، على أرضية ملعب باربيرا باليرمو، ضمن منافسات نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وسجل هدف مقدونيا الشمالية الوحيد اللاعب ألكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليضرب رصاصة الرحمة في قلب عشاق ومحبي المنتخب الإيطالي، بعد اخراج الآزوري من المشاركة في بطولة كأس العالم.

وبهذا الفوز يضرب منتخب مقدونيا الشمالية موعدًا مع منتخب البرتغال في المباراة النهائية من الملحق الأوروبي، والمؤهل لبطولة كأس العالم قطر 2022.