“كيف تقبل امك تظهر شبه عارية وتصور مؤخرات خواتك؟”.. شخص يثير الجدل برسالته لمعاذ ابن هند القحطاني

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 11:57 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص ظهر وهو يوجه رسالة الى معاذ ابن المشهورة السعودية هند القحطاني المقيمة في الولايات المتحدة الامريكية.

وقال الشخص في رسالته: “يا معاذ انت رجل الان كيف تقبل ان أمك تطلع شبه عارية وترقص وتتراقص امام شاشة الجوال وملايين الناس تتفرج عليها؟ كيف تقبل لخواتك ان امك تصور مؤخراتهم؟”.

واضاف “يا معاذ لما تكبر انك وش يقولون اولادك والله جدتنا كانت تتعرض وترقص وتصور مؤخرات خالاتي؟ الناس اللي حتروح تتقدم لهم بكره يا معاذ وانت بتتزوج وش تقول لهم انا امي فلانة اللي تتعرى؟”.

وقد اثار الفيديو جدلا بين المتابعين حيث كتب احدهم “اوكي نعرف ان هند ساعات تزودها بس ولدها شدخله؟ هي الام بلا هبل نركز شوي و الولد ماله سلطه عالام” بينما كتب اخر “ياخي انت ك شخص لا تنتمي لهم مالك علاقه في اسلوب حياتهم الخاصه سوا تتفق معاهم او لا هدا شي مايعنيك ولا يعطيك الحق انك تدخل في حياتهم الشخصيه”.