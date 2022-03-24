“اللهم عجرم نساءنا”.. داوود الشريان لنانسي عجرم: “ما في مطربة صاروا يدعون لها في المساجد”!

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 11:57 مساءً - مازح الإعلامي السعودي داود الشريان، مقدم برنامج “مع الشريان” المذاع على قناة “MBC1″، ضيفته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بشأن الدعاء لها في المساجد، حسب تعبيره.

وقال “الشريان” الذي زار ” نانسي عجرم” في منزلها لإجراء مقابلة معها: “يقولون اللهم عجرم نسائنا”، لترد عليه ضيفته: “آمين.. سمعت ها الجملة وكتير بحبها”.

وعقَّب داود الشريان على تعليق نانسي عجرم، بقوله: “ما فيه مطربة صاروا يدعوا لها في المساجد”.

وفي مقطع اخر، ظهر الشريان وهو يتغزل بنانسي عجرم أثناء شربه القهوة معها في منزلها حيث قال لها: “بس والله قهوتك زينة.. وجلستك زينة.. وبيتك حلو.. ومزاجك أحلى”.

وكان وسم “نانسي عجرم” قد تصدر بعد ظهوها في حلقة برنامج “مع الشريان” التي استضاف فيها داوود الشريان نانسي عجرم تطرقت في بداية الحلقة إلى بداياتها وكيف كان والدها يشجعها على الغناء واكتشف أنها تملك صوتًا جميلا كجدتها “أوديت” والدته، حيث كانت نانسي تردد وراءها الكثير من الأغنيات، وأيضًا أول برنامج شاركت فيه كان “نجوم المستقبل” الذي كان يعرض على شاشة المستقبل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما قالته الفنانة نانسي عن جمهورها:”النساء بجمهوري أكثر من الرجال وبعض الأحيان يأتي رجال يقول لي بدي صورك صورة لزوجتي والعكس تماما ولدي جمهور من الأطفال الحمد لله متفق عليّ داخل العائلة”.