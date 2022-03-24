شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من طرحه .. لقطات جديدة لـ فيلم ساندرا بولوك The Lost City.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Paramount Pictures لفيلم المغامرة The Lost City، فيديو ترويجى جديد له والتى تقوم ببطولته النجمة العالمية ساندرا بولوك، والنجم العالمي تشانينج تاتوم، والنجم العالمي دانيال رادكليف، ووصلت مدة الفيديو إلى 30 ثانية تشويقية، ومن المقرر عرض الفيلم غدا 25 مارس الجارى في دور العرض السينمائي حول العالم.

وتلعب بولوك دور لوريتا سيج، الروائية التي أمضت حياتها المهنية تكتب عن أماكن غريبة في كتبها الشعبية عن المغامرات الرومانسية، وسرعان ما تخوض تجربة تردد في الترويج لكتابها الجديد، ومع ذلك وافقت على الذهاب في جولة مع آلان.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter، الفيلم الذي سيقوم بـ إخراجه آدم وآرون ني، يتبع مؤلفة رومانسية ناجحة (بولوك)، التي تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على التعاون مع عارض الأزياء (تاتوم)، وذلك لأنهما انجرافًا إلى مغامرة أغرب من الخيال.

تمت كتابة السيناريو الخاص بـ The Lost City of D بواسطة المؤلفة دانا فوكس "Isn't it Romantic, How to be Single"، بولوك أيضًا منتجة في المشروع من خلال شركتها Fortis Films ، جنبًا إلى جنب مع Liza Chasin لـ 3dot Productions و Seth Gordon لـ Exhibit A.