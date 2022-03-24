شكرا لقرائتكم خبر عن طيب وشرير وجاسوس.. أدوار تميز بها المبدع عهدى صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طيب وشرير ووصولى وساحر ويهودى وجاسوس، أدوار تميز بها الفنان الموهوب عهدى صادق بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة الذى وصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

يمر الفنان القدير الآن بأزمة صحية، دخل على إثرها العناية المركزة لتلقى العلاج اللازم، بمركز القاهرة لأمراض الكلى، بعد تدهور حالته الصحية، وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة الممثلين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن النقابة تتابع حالة الفنان عهدى صادق الذى يرقد فى ، مطالبة محبيه وجمهوره بالدعاء له.

الفنان عهدى صادق من مواليد 16 نوفمبر لعام 1950 تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية وبدأ حياته الفنية فى أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، وكانت بداياته من خلال مسرحية “القاهرة فى ألف عام” عام 1969 مع سعيد صالح وصبرى عبد المنعم وسامى فهمي.

وكانت بداياته فى الدراما من خلال مسلسلى "الغربة" مع حسن عابدين وفردوس عبد الحميد، و"بعد الغروب" مع حسن يوسف وصفية العمري وأبو بكر عزت وذلك عام 1977.

أما في السينما فكانت بداية الفنان عهدي صادق من خلال فيلم "مدينة الصمت" عام 1973 مع نور الشريف ونيللى.

لم يكن عهدى صالح من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى تظل فى ذاكرة المشاهدين خاصة التيلفزيونية وكانت تربطته علاقة قوية بالشاعر الكبير صلاح جاهين واعتبره والده الروحى.

عهدى صادق كثيرا ما أثار البهجة فى نفوس الجمهور منذ أن ظهر ممثلاً فى أهم مسلسلات ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى وباتت أدواره محفوظة رغم صغر مساحتها، فقدمه المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبدالحافظ فى «ليالى الحلمية» «الشهد والدموع»، ويحيى العلمى فى «رأفت الهجان» وجمال عبدالحميد فى «أرابيسك» و«حلم الجنوبى» و«زيزينيا» و«الركين» وإبراهيم الصحن فى «بوابة الحلوانى» أيضًا لمع فى «ولاد آدم» و«جحا المصرى» و«فارس بلا جواد»، وربما يكون لفت الأنظار إليه بسبب صغر حجمه.

كانت آخر أعمال الفنان عهدى صادق دوره فى مسلسل "الفتوة"، حيث جسد شخصية "عم مسعد"، الذى يعمل مع "حسن الجبالى" فى محل النحاس، وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، الضاهر، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.