شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: وردة كانت بتطلعنى معاها فى حفلاتها على جمهورها وهى من اللى ربونى فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة أنغام ضيفة في برنامج "سهرانين" تقديم النجم والإعلامى أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، وتحدثت أنغام خلال الحلقة عن أغنية "سيدى وصالك"، قائلة: "كانت أغنية حلوة وجديدة في كل حاجة، وكانت من إخراج أحمد المهدى اللى عمل نقلة في الأغنية المصورة، وتوزيع طارق عاكف واللى كان من أهم الموسيقيين والموزعين في مصر".

وتابعت أنغام: "بعد مانزل كليب أغنية سيدى وصالك لقيت رياض قصرى ابن الفنانة وردة الجزائرية قالى خليكى جنب التليفون لأن والدتى هتكلمك، وفرحتى وقتها كانت قد الدنيا بكلامها وكانت بتكلمنى وهى في عز مرضها، وإزاى الكرم ده كله وقالتلى يا أنغام الأغنية دى هتكسر الدنيا وقولى وردة قالت".

واستكلمت أنغام: "بعد ما عملت أغانى كتير وبدأت أشتهر كانت وردة بتطلعنى معاها في معظم حفلاتها ويسألوها عاوزة مين يغنى قبلك فتقولهم أنغام، كانت بتكترلى حفلاتى على جمهورها، ودى تصرفات الكبار وكمان في يوم من الأيام حطت صورتى جنب صورتها على أفيش حفلة".

وأشارت أنغام إلى أن حفلات وردة كانت في غاية الأهمية بعد الست أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وأصبحت حفلات وردة حدثا في مصر والوطن العربى والناس بتقعد تحضر الحفلات وتتفرج عليها على الهواء في التليفزيون، ووردة من اللى ربونى فنيا وعلمتنى أكون ماسك زمام المسرح".

وعن رأيها في أصوات الشباب قالت أنغام: "بيعجبتنى صوتين مهمين جدا هما ريهام عبد الحكيم ومى فاروق وكمان القمراية الصغيرة كارمن سليمان، ومن الشباب محمد الشرنوبى وأحمد جمال، وكمان هيثم شاكر بموت في صوته وبهاء سلطان عشق وبموت في صوته، وهو من أجمل الأصوات اللى خلقها ربنا".



انغام فى برنامج سهرانين



المطربة انغام



انغام