شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: أغنية "شنطة سفر" كانت لمطربة تانية وأنا أخدتها وبعت عربيتى عشان أنتجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة أنغام ضيفة في برنامج "سهرانين" تقديم النجم والإعلامى أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، وتحدثت أنغام خلال الحلقة عن علاقتها بالفنان عماد عبد الحليم، قائلة: "عماد عبد الحليم، كان بيحبنى جدا واتربى معايا في البيت وهو مش أكبر منى بكتير وتحسه إنه شبهى وكأنه أخويا الكبير".

وتابعت أنغام: "عماد كان شقى جدا وخجول جدا وشخصيته غريبة، بس كان فاكهة العيلة، ولما ييجى ضيوف كان بياخد بالطو والدتى ويلبس شراب على وشه ويحط الإيشارب ويربطه وبيلبس جزمة حريمى وينط من أى بلكونة ويخبط على باب البيت أكنه ضيفة واسمها أم صباح ويعمل الفيلم على أي حد".

واستكملت أنغام: "غنيت أنا وعماد أغنية والدى عملها ليها اسمها (يا طيب)، وجاتله فكرة إن كل أعمامى يغنوها معايا وكمان هو كان معانا، وكمان غنيت أنا ترر مسلسل (المراية)، وهو بالنسبة ليا كان نجمى المفضل وروحت فيلم له كان مع الفنانة نجوى إبراهيم واتفرجت عليه وهو بيصوره وكان وقتها بيصوروا في الإسكندرية".

وعن أغنية شنطة سفر قالت أنغام: "أغنية حلوة وكانت مهمة فى وقتها، لأنها كانت في فترة الشباب بدأوا يهاجروا لخارج مصر، والشاعرة اللى كتبتها اسمها فاطمة جعفر وهى إسكندرانية زيى وكانت مرتبطة بأخوها جدا وهو كان مسافر وكتبت الأغنية وأنا غنيتها وأبوية لحنها، وللعلم ماكنتش بتاعتى في الأول وكانت أغنية بتاعة مطربة تانية، وقلت لوالدى أنا عاوزاها واتكسف واتحرج من المطربة ولكن أنا كنت متمسكة بيها جدا".

وتابعت أنغام: "المنتج اللى عملى الشريط وقتها اتوفى قبل ما نصور الأغانى وكان زمان فكرة الكليب مهمة جدا لأن من غير الكليب محدش هيسمع الشريط كله، وكدة مبقاش في إنتاج ولكن صديقى هشام سرى مدير التصوير قالى عاوز أعرفك على عاطف الطيب ووقتها مصدقتش".

وأضافت أنغام: "قالى إنتى شريطك الجديد في إيه وقلتله عليها وسمعتهاله وقالى ده فيلم قصير وأنا شايف صورة محددة لها في بالى، وأنا اللى أنتجت الكليب وقتها وطلب مبلغ كبير بسبب إنه 4 أيام تصوير ومعدات وأكتر من لوكيشن وكان معايا وقتها جزء من الفلوس وبيعت رعبيتى عشان أكمل وجيبت غيرها بعد الكليب بقى".



انغام فى برنامج سهرانين



المطربة انغام



انغام