شكرا لقرائتكم خبر عن سامر أبو طالب ينتهى من تصوير أحدث أغانيه فى دبى "الجو حلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب والملحن سامر أبو طالب زوج المطربة الشابة رنا سماحة، من تصوير أحدث أغانيه كمطربا، بعنوان "الجو حلو"، وتم تصويرها بدبى مع المخرج عادل سرحان، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، وسوف يقوم بطرحها فى موسم عيد الفطر المبارك.

وتعاون سامر مؤخرا مع زوجته المطربة رنا سماحة فى أغنيتها الجديدة التى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بعنوان "أنا المستحيل"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أسامة سامى، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

وكانت المطربة رنا سماحة قد شاركت متابعيها وجمهورها مؤخرا بمجموعة صور توثق من خلالها احتفالها بـ عقيقة ابنها "مالك سامر أبو طالب"، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام صور الاحتفال مع زوجها وكتبت: "عقيقة ابني ونور عيوني اللي نور حياتي، مالك سامر أبو طالب، عايزة أشكر ناس كتير أوي تعبت معانا عشان اليوم يطلع بالحلاوة دى".



سامر ورنا سماحة