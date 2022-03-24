شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: فيروز مطربتى المفضلة وأخدت أغنية "بين البينين" من حماقى هدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة أنغام ضيفة في برنامج "سهرانين" تقديم النجم والإعلامى أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، وتحدثت أنغام خلال الحلقة عن بدايتها مع الغناء، قائلة: "بدأت أعزف بيانو من تالتة ابتدائى، وده سن كويس لأن الطفل وهو صغير تعليمه بيكون أسهل من الكبير".

وتابعت أنغام: "غنيت في أول حفلة ليا كمطربة محترفة كان عندى 17 سنة في حفلة تبع الإذاعة كانوا بيسموها حفلة الأم والربيع، وغنيت فيها اغنية للأم وهى الأغنية اللى اعتمدونى فيها في الإذاعة".

وأضافت أنغام: "أنا كنت عضو فى كورال الأطفال الكونسرفتوار، وكانت بروفاتنا على مسرح سيد درويش ومكنتش وقتها بخاف لأن الطفل مش بيكون فاهم، ولكن حاليا وأنا كبيرة بخاف وأنا طالعة على المسرح ولو مسكت إيدى هتلاقيها متلجة لأن لما بتكبر بتحس بالمسئولية أكتر، وببدأ أخد على الأجواء بعد شوية قدام الجمهور".

وعن مطربتها المفضلة قالت أنغام: "فيروز أول حب بالنسبة ليا وبحب أغنى ليها لأنى من طفولتى وأنا متأثرة جدا بيها، وكانت نجمتى المفضلة، وهى عملت حفلة زمان في مصر كانت بتتذاع في التليفزيون المصرى، ولما تشوفها على المسرح عندها حضور غير عادى وصوتها غير عادى بجد".

وأضافت أنغام: "كنت ساكنة في مدينة نصر في فترة الطفولة وكنت بلعب مع حد بقى نجم كبير جدا وهو الفنان محمد حماقى، وتجمعنى بيه صداقة قوية، حتى إنى واخدة منه أغنية بين البينين من ألحانه، وفى الحقيقة أنا سطوت على الأغنية لأنى سمعتها عند أمير طعيمة بصوته وقلتله أنا عوزاها وحماقى ادهانى هدية ومرضيش ياخد فلوس".



انغام فى برنامج سهرانين



المطربة انغام



انغام