شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: شادية غنت فى عيد ميلادى وجابتلى هدية وأحمد زكى قالى إنتى عبدالحليم الستات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة أنغام ضيفة في برنامج "سهرانين" تقديم النجم والإعلامى أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، وتحدثت أنغام خلال الحلقة عن مقابلة للفنانة الراحلة شادية، قائلة: "الست شادية غنت في عيد ميلادى كان وقتها عندى 6 أو 7 سنوات، وجابتلى هدية سلسلة فيها كلمة الله وأسورة في إيدى بس ضيعتها للأسف، وقابلتها مرة وأنا كبيرة وكان معايا ابنى في مطعم في بيروت وروحنا سلمنا عليها".

وعن أحمد زكى قالت أنغام: "أحمد زكى كان حبيبى جدا ولينا سهرات كتير مع بعض، وفى سهرة من السهرات قالى إنتى عبد الحليم الستات، وطبعا أى حاجة يقولها أحمد زكى هي ليها قيمة، ويمكن كان عنده وجهة نظر إن طريقة تعبيرى في الغناء عاملة زى عبد الحليم حافظ على المسرح".

وعن بدايتها قالت أنغام: "والدى أصلا كان عازف كمانجا، وكان دايما بيذاكر كتير عليها في البيت وأنا كنت طفلة عندى شهور لما بعيط لو هو بيعزف عليها حتى لو بالصدفة بسكت وأهدى وأنام، وأنا عيلتى فنية مش من ناحية والدى بس ولكن كمان من ناحية والدتى، وجدتى لأم أمى كان صوتها حلو ولكنها لم تحترف الغناء".

وتابعت: "والدى اكتشف إن صوتى حلو في عيد ميلادى الخامس وكان بدون قصد لأن كلهم كانوا بيغنوا وأنا كمان قلت أغنى، وغنيت أغنية أشوف لرياض السنباطى وكنت طفلة ووقتها والدى اتخض وقال إزاى هاغنيها وهما مكنوش مركزين أصلا لأنها بتشتغل كل يوم في البيت فلزقت في ودنى وحفظتها".



انغام فى برنامج سهرانين



المطربة انغام



انغام