أنغام تكشف عن مشوارها في الغناء وحكايات حول عائلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة أنغام، عن الكثير من تفاصيل مشوارها الغنائي، بالإضافة إلى حكايات حول عائلتها.

وقالت أنغام، ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة والمعروض على قناة ON: "بدأت أعزف بيانو من تالتة ابتدائي، وده سن كويس لأن الطفل وهو صغير تعليمه بيكون أسهل من الكبير، ووالدى أصلا كان عازف كمانجا، وكان دايما بيذاكر كتير عليها في البيت وأنا كنت طفلة عندي شهور لما بعيط لو هو بيعزف عليها حتى لو بالصدفة بسكت وأهدى وأنام، وأنا عيلتي فنية مش من ناحية والدي بس ولكن كمان من ناحية والدتي، وجدتي لأم أمي كان صوتها حلو ولكنها لم تحترف الغناء".

وتابعت أنغام: "والدي اكتشف أن صوتي حلو في عيد ميلادي الخامس وكان بدون قصد لأن كلهم كانوا بيغنوا وأنا كمان قلت أغني، وغنيت أغنية أشوف لرياض السنباطي، وكنت طفلة ووقتها والدي اتخض وقال إزاي هاغنيها وهما مكنوش مركزين أصلا لأنها بتشتغل كل يوم في البيت فلزقت في ودني وحفظتها".

واستكملت: "غنيت في أول حفلة ليا كمطربة محترفة كان عندي 17 سنة في حفلة تبع الإذاعة كانوا بيسموها حفلة الأم والربيع، وغنيت فيها أغنية للأم وهي الأغنية اللي اعتمدوني بيها في الإذاعة".

واستطردت: "أنا كنت عضو في كورال الأطفال الكونسرفتوار، وكانت بروفاتنا على مسرح سيد درويش ومكنتش وقتها بخاف، لأن الطفل مش بيكون فاهم، ولكن حاليا وأنا كبيرة بخاف وأنا طالعة على المسرح ولو مسكت إيدي هتلاقيها متلجة، لأن لما بتكبر بتحس بالمسئولية أكتر، وببدأ أخد على الأجواء بعد شوية قدام الجمهور".

وأوضحت: "كنت ساكنة في مدينة نصر في فترة الطفولة وكنت بلعب مع حد بقى نجم كبير جدا وهو الفنان محمد حماقي، وتجمعني بيه صداقة قوية، حتى إني واخدة منه أغنية بين البينين من ألحانه، وفي الحقيقة أنا سطوت على الأغنية لأني سمعتها عند أمير طعيمة بصوته وقلتله أنا عاوزاها وحماقي إدهالي هدية ومرضيش ياخد فلوس".

وأضافت: "فيروز أول حب بالنسبة ليا وبحب أغني ليها لأني من طفولتي وأنا متأثرة جدا بيها، وكانت نجمتي المفضلة، وهي عملت حفلة زمان في مصر كانت بتتذاع في التليفزيون المصري، ولما تشوفها على المسرح عندها حضور غير عادي وصوتها غير عادي بجد".