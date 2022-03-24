"إنتي عبدالحليم الستات".. أنغام تكشف ذكرياتها مع شادية وأحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة أنغام، عن ذكرياتها مع الفنانة الراحلة شادية والفنان الراحل أحمد زكي.

وقالت أنغام، ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة والمعروض على قناة ON، عن الفنانة الراحلة شادية: "الست شادية غنت في عيد ميلادي كان وقتها عندي 6 أو 7 سنوات، وجابتلي هدية سلسلة فيها كلمة الله وأسورة في إيدي بس ضيعتها للأسف، وقابلتها مرة وأنا كبيرة وكان معايا ابني في مطعم في بيروت وروحنا سلمنا عليها".

وعن ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، فأضافت: "كان حبيبي جدا ولينا سهرات كتير مع بعض، وفي سهرة من السهرات قالي إنتي عبدالحليم الستات، وطبعا أي حاجة يقولها أحمد زكي هى ليها قيمة، ويمكن كان عنده وجهة نظر إن طريقة تعبيري في الغناء عاملة زي عبدالحليم حافظ على المسرح".