رانيا الخواجة زوجة مقهورة في "حد فاصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة الشابة رانيا الخواجة في الحدوتة الرابعة من مسلسل "حد فاصل"، والتي تحمل عنوان "فنجان قهوة" للمخرج تامر حمزة.

وتقول رانيا الخواجة في بيان صحفي: "سعيدة جدا بالمشاركة في مسلسل (حد فاصل) وبالعمل مع شركة الإنتاج والوقوف أمام الفنان منذر رياحنة لأول مرة، إذ أجسد شخصية (سماح) زوجة الفنان منذر رياحنة، وهي الزوجة المقهورة التي تمر بظروف تكشف عنها أحداث العمل".

وتضيف: "العمل مع مخرج واعي مثل تامر حمزة جعلني اكتشف نقاط جديدة في شخصيتي بالتمثيل، إذ أنه يستطيع إظهار نقاط مهمة في الفنان الذي يعمل معه، وحدوته مكتوبه بشكل جيد بقلم محمد إبراهيم".

يشارك في العمل كل من منذر رياحنة، وأحمد سعيد عبدالغني، وأحمد هارون، وتأليف محمد إبراهيم، ومن إخراج تامر حمزة، إنتاج شركه Golden mead is إبراهيم الصاوي وعماد الحسني.

وتدور أحداث القصة حول العلاقة بين مجموعة من الأصدقاء والتي تنقلب حياتهم رأسا على عقب بسبب مغامرة، والأحداث تقع في ليلة واحدة.