"المشوار" و"من شارع الهرم إلى" و"الصدمة".. MBC1 تعلن خريطتها برمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت مجموعة MBC عن خريطتها البرامجية خلال شهر رمضان، والأعمال التي ستقوم بعرضها عبر شاشاتها، والتي جاءت متنوعة لتضم الكوميديا وبرامج الطبخ والبرامج الدينية، والأعمال الدرامية المختلفة: MBC1، MBC دراما، MBC العراق، MBC مصر، MBC 5.

وتضم خريطة قناة MBC 1، وفقا لبيان المجموعة:

الكوميديا

ستوديو 22

يوميات موظفي القناة مع مديرهم الجديد (حبيب الحبيب) في الموسم الثاني، بعد أن تمكنت القناة من تجاوز الأزمة المالية وبدأت بتحقيق النجاح والشهرة. مواقف مضحكة، غيرة ومنافسة، صداقة ومشاركة، استغلال وحب، خيبات وأفراح.. تجتمع جميعها في مكان واحد.

العمل من بطولة: حبيب الحبيب، ماجد مطرب، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، خالد الفراج، هبة حسين، تغريد الهويش، العنود سعود، ريم عبدالله كضيفة على الحلقات، وآخرين. إخراج محمد دحام الشمري، إشراف خلف الحربي.

سكّة سفر

ثلاثة أخوة شباب يملكون محطة بنزين وفندق وسوبر ماركت في منطقة صحراوية نائية، ويستقبلون ضيفاً في كل حلقة ليعيشوا معه أحداث وقصص غريبة، حالة ولادة، اختطاف، جريمة وغيرها من المفاجآت مع جرعة مضاعفة من الضحك والترفيه.

العمل يقدمه: سعد عزيز، صالح أبو عمرة ، محمد الشهري

منهو ولدنا؟

شابان غني وفقير يتبادلان الأدوار في تصحيح لخطأ تراجيدي وقع في الماضي أثناء ولادتهما، ليأخذ كل منهما مكان الآخر بعد مضي 30 عاماً، ويعيش كل منهما في بيئةٍ متناقضة كلياً عن تلك التي نشأ وعاش فيها.

"سكة سفر" يقوم عليه: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس، هند محمد، خيرية أبو اللبن، علي الحميدي، خالد الفراج، ريم العلي، حكيم جمعة، وإخراج منيز الزعبي.

رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف في كل عام للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر، وللعام الثاني على التوالي يقدّم رامز برنامجه الناجح برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

الدراما

العاصوف 3

حقبة التسعينات بتفاصيلها الاجتماعية وخطوطها السياسية والفكرية والحياتية تشكل محور الأحداث، من بطولة ناصر القصبي، عبدالإله السناني، حبيب الحبيب، ريم عبدالله، ليلى السلمان، عبدالعزيز سكيرين، ريماس منصور، زارا البلوشي، وآخرين. إخراج المثنى صبح، وإنتاج "استوديوهات MBC".

من شارع الهرم إلى..

هدى حسين ترأس مؤسسة طبية وعائلية وتضع قوانين مملكتها الخاصة في العمل والمنزل وتطالب الجميع بالتنفيذ.

بطولة هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبدالله، مرام البلوشي، أحمد إيراج، عبدالمحسن القفاص، لولوة الملا، فرح الصراف، محمد الرمضان، خالد الشاعر، نور الشيخ، إيمان الحسيني، روعة السعدي. كتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح.

المشوار

قضايا تتعلق بتجارة الآثار، ومواجهة بين العصابات، وصعود مفاجئ لأشخاص بسطاء إلى القمة، مطاردات، حب، والكثير من الأكشن والتشويق.

بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، وآخرين. إخراج محمد ياسين.

توبة

يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.

الطبخ

إفطارنا غير

الشيف هلا عياش برفقة مختصين وفنانين في الطبخ من السعودية والعالم العربي مع وجبات وجولات سياحية من بقاع المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

البرامج الاجتماعية والشبابية والحوارية

الرواد - أحمد الشقيري

سلسلة قصيرة عن ريادة الأعمال من تقديم أحمد الشقيري، يغطي خلال حلقاته مدناً ومناطق في المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان العربية كالبحرين ومصر والامارات والأردن، إضافة إلى بلدان أخرى أجنبية في قارات مختلفة. يتطرق البرنامج إلى العديد من المجالات والقطاعات التي كان لها دور في ريادة الأعمال.

مالك بالطويلة - مالك الروقي (الموسم الرابع)

برنامج هادف توعوي يسلط الضوء في عشر دقائق على شخصية أثرت في البشرية وسبّبت أو شاركت في أحداث تاريخية مهمة كان لها شأن في التاريخ.

الصدمة – الموسم الرابع

موسم جديد وكاميرات خفية ترصد ردود الأفعال بالصوت والصورة، ومواقف إنسانية وحساسة تكشف تفاعل المجتمع وتعاطيه وردود أفعاله على جميع تلك المواقف.

تقديم: كريم كوجاك (مصر)، فيصل الزهراني (السعودية )، رائد أبو فتيان (العراق ).

وعد – عمر الجريسي

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺛﺎئقي يغطي ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 ونتائج ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓي اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وخاصةً على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الاستثمار الصناعي، السياحة البحرية، إدارة النفايات، إعادة التدوير، تحلية المياه، وغيرها.

بالتي هي أحسن - مع فضيلة الدكتور محمد العيسى

موسم جديد من البرنامج. تأتي خصوصية البرنامج من الشفافية والصراحة في الطرح، والبساطة والإقناع في تناول القضايا المطروحة، ضمن أسلوب حواري مع الضيف والجمهور. يتطرّق هذا الموسم إلى العديد من المواضيع على غرار الرحمة، نبذ الطائفية، الاعتدال.. وغيرها. تقديم عبدالوهاب الشهري.

اللقاء من الصفر – مفيد النويصر (الموسم السابع)

رجال أعمال وقياديون ورؤساء تنفيذيين وكبار روّاد الأعمال يروون حكاياهم وقصص نجاحهم الملهمة.

مع القرني - تقديم عبدالرحمن البشري، د.عائض القرني

من الرياض وعلى مدى ساعة مباشرة مع الداعية والكاتب الدكتور عائض القرني، يأخذنا عبر هذا البرنامج في رحلة عن مفاهيم الدين الصحيحة في القرآن الكريم، السنة النبوية، الفقه المعاصر، التاريخ، الأدب وتجارب من بلدان حول العالم كما يشرح لنا نشر ثقافة الاعتدال وتجنب الأفكار الهدامة والأفكار المتطرفة وتبسيط القيم الدينية والاجتماعية، وغيرها من الطروحات.

الحواري الترفيهي

ليالي رمضان

من الدرعية في المملكة العربية السعودية، يطل في فترة السحور الثنائي إلهام علي وخالد صقر في سهرة تجمع الأهل والأصدقاء والأحباب على أشهى الأطباق وأجمل الأنغام والأحاديث بحضور كوكبة من مشاهير العالم العربي.