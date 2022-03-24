"في حالة غير جيدة".. نقل عهدي صادق للعناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرض الفنان عهدي صادق، لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

وأعلن الخبر الفنان صبري عبدالمنعم، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى في حالة غير جيدة، إدعو له بالشفاء".

يذكر أن الفنان عهدي صادق، شارك مؤخرا في مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، ومن تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

وتخرج عهدي صادق، في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، ولم ينل بطولة مطلقة في مسيرته الفنية أبدا، لكنه كان دائم أداء الأدوار الصعبة التي تظل في ذاكرة المشاهدين خاصة التليفزيونية مثل مسلسلات: (ليالي الحلمية) 1987، (رأفت الهجان ج1) 1987، (بوابة الحلواني) 1992، (أرابيسك) 1994، (حلم الجنوبي) 1995، (زيزينيا) 1997، (جحا المصري) 2002، (فارس بلا جواد) 2002.

كما شارك صادق، في عدة أفلام سينمائية، مثل: (المتوحشة) 1979، (أنياب) 1981، (الكيف) 1985، (اليوم السادس) 1986، (شحاذون ونبلاء) 1991 وغيرها.