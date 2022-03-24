بعد تعرض طائرتها لعاصفة كبيرة.. هذا ما حدث لـ مايلي سايرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، حقيقة تعرض طائرتها المتجهة إلى أسونسيو- عاصمة جمهورية باراغوي، لعاصفة كبيرة.

وكتبت مايلي، عبر حسابها على إنستجرام: "إلى كل معجبيني القلقون عليا بعد أن سمعوا عن رحلتي إلى أسونسيون، وتعرض طائرتنا لعاصفة كبيرة غير متوقعة".

وأضافت: "طاقم العمل والفرقة الذين كانوا يسافرون معي بأمان بعد الهبوط الاضطراري، للأسف لم نتمكن من السفر جوا إلى باراغواي.. أنا أحبكم".

وبدأت مايلي سايرس مشوارها الغنائي منذ عمر 8 أعوام، وحصلت على شهرة واسعة من خلال المسلسل الشهير"Hannah Montana" من إنتاج ديزني، وقد حققت ألبوماتها الغنائية نجاحات كبيرة.

تزوجت مايلي سايرس من الممثل الأسترالي ليام هيمسورث، لكن الزواج لم يدم طويلا وانفصلا بعد أقل من عام على زواجهما.