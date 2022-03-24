نجل حنان الترك يطلب الدعاء لها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشف نجل الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، آدم تعرض والدته لأزمة صحية مفاجئة، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وقال آدم عبر خاصية “الاستوري” عبر صفحته على موقع “أنستغرام”: “أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي”.

وكانت حنان ترك أعلنت مؤخراً تعافيها هي وأسرتها من إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت عبر موقع “تويتر”:”الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية.. وكل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان”.

ولدت حنان ترك في القاهرة، وهي الابنة الوسطى لأب كان يعمل تاجرا يمتلك مصنعاً للملابس تحت اسم “الترك للملابس”، لديها شقيقان هما حسين وحسام.

شاركت وهي طفلة في عمر الخامسة في فيلم “ناس تجنن”، عام 1980 مع سناء يونس وجورج سيدهم، شاركت في عدد من العروض وقدّمت في عام 1991، مسرحية “ضحك ولعب ومزيكا” مع محمد هنيدي.

درست في معهد الباليه وعملت كراقصة باليه لفترة وبعد دخولها التمثيل توقفت عن ذلك، بدأت التمثيل بأدوار صغيرة وكانت بداية انطلاقتها عندما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء عرض مسرحية “ماكبث” فرشحها للعمل في فيلم “رغبة متوحشة” عام 1992 انطلقت إلى أدوار البطولة وعملت في العديد من المسلسلات والأفلام.