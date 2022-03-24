شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: نتابع حالة الفنان عهدى صادق.. ويتلقى العلاج فى الرعاية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة الممثلين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن النقابة تتابع حالة الفنان عهدى صادق الذى يرقد فى العناية المركزة تلك الأيام لتلقى العلاج اللازم، بمركز القاهرة لأمراض الكلى، بعد تدهور حالته الصحية، مطالبة محبيه وجمهوره بالدعاء له .

وكان الفنان صبرى عبد المنعم أبرز أصدقاء الفنان عهدى صادق، قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة في حالة غير جيدة.. ادعوا له بالشفاء".

وكانت آخر أعمال الفنان عهدى صادق دوره فى مسلسل "الفتوة"، حيث جسد شخصية "عم مسعد"، الذى يعمل مع "حسن الجبالى" فى محل النحاس، وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، الضاهر، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.

عهدى صادق أحد أركان مجموعة الفنانين الذين شاركوا فى صناعة العصر الذهبى للدراما وتعاونوا مع كبار المخرجين والكتاب وقدموا أشهر وأجمل المسلسلات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث تعاون مع المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبدالحافظ فى «ليالى الحلمية»، و«الشهد والدموع»، ويحيى العلمى فى «رأفت الهجان» وجمال عبدالحميد فى «أرابيسك» و«حلم الجنوبى» و«زيزينيا» و«الركين» وإبراهيم الصحن فى «بوابة الحلوانى» أيضًا لمع فى «ولاد آدم» و«جحا المصرى» و«فارس بلا جواد»، وكان ضمن المجموعة الأساسية التى كان يستعين بها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة فى معظم أعماله، وهى المجموعة التى ربطتهم علاقات صداقة كبيرة وجمعهم التآلف الفكرى والثقافى.