شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يطرح أحدث أغنياته "أمى العزيزة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أمى العزيزة" على "يوتيوب"، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد الفزانى وألحان حسام فيكا وتوزيع اسلام شيبسي والكليب من إخراج مصطفى السويفى.

وتقول كلمات الاغنيه:

بلغوا امى العزيزة إبنك ضناكى حزين

اه حزين من كل حاجه خلى الزمن يراضيه

فين زمان الطيبة ياما فين زمن الإنسانية

فين زمان القلب الأبيض والمحبه الربانية

فاكرة لمتنا يا امى كل يوم م المغربية

ساعة ما المدفع يضرب وانتى بتنادي عليا

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قال في تصريحات تليفزيونية : "أنا موقوف عشان مشكلتى مع رضا البحراوى، واتراضينا، ورحنا النقابة، واتوقف هو شهرين وأنا اتوقفت لأجل غير مسمى".

وتابع: "اعتذرت أنا ورضا البحراوى للجمهور، وأيا كان الغلط المشكلة واحدة، أنا طلعت من مشكلة رضا ودخلت فى حوار العازفين".