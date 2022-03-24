شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ لـ ”الخليج 365”: أنا زى الفل وأعود لنشاطى الغنائى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن النجم طارق الشيخ جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرا لأزمة صحية مفاجئة وضيق في التنفس، دخل على إثرها أحد المستشفيات، قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" الحمد لله أنا بخير وحالتي مستقرة وأشكر من قام بالاتصال بي والاطمئنان عليا"، مضيفا أنه يتواجد في منزله حاليا وخلال الأيام المقبلة سيعود لنشاطه الغنائي.

وأكد المطرب طارق الشيخ فى تصريحات سابقة، إنه كان من المقرر طرح ألبومه الجديد خلال شهر ديسمبر الماضي، ولكن بعض الأمور المتعلقة بشركة الإنتاج تسببت فى تأجيله، قائلا:" عمرى ما اتصلت بشركة إنتاج وسألتها على ميعاد طرحه وأتمنى خروجه إلى النور خلال الأيام المقبلة، ويحمل عدد من المفاجآت".

كان المطرب طارق الشيخ قد طرح كليب "وردة البيت" على موقع يوتيوب من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى.

وبعد عدة تأجيلات قررت الشركة المنتجة لـ ألبوم نجم الغناء الشعبى طارق الشيخ طرحه خلال احتفالات الكريسماس والذى انتهى من تسجيل كل أغانيه منذ عام تقريبا، وتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وحسين محمود وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى .