شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاوى تتطرق لفترة حملها الصعبة والحلم بإنجاب طفل آخر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة آن هاثاوي العديد من الأمور حول حياتها الخاصة خلال حوارها مع مجلة WSJ. Magazine، وأشارت إلى الفترة الصعبة التي قضتها أثناء فترة حملها بسبب مشاكل في الخصوبة والإنجاب، قائلة إنها فضلت عدم مشاركة متابعيها بلحظات حملها مضيفة : "دوماً ما كنت أنظر للأمر أنه مميز ويعتقد الكثيرون أنه سهل، ولكن حينما مررت بالتجربة فالأمر ليس سهلاً مطلقاً وبالتالي فضلت عدم مشاركة المتابعين بتلك اللحظات وكأني اضحك طوال الوقت".



ان هاثاوى

وأضافت أن لديها أحلام بخصوص وجود طفل آخر في حياتها قائلة : "بالتأكيد لدي حلم فى هذا الأمر، خاصة أنني إلى تلك اللحظة لا اصدق أننا رزقنا بالأول".

على جانب آخر سبق وكشفت الممثلة ان هاثاوى العديد من الأسرار حول كواليس دور سيدة الأعمال ريبيكا نيومان في مسلسلها الجديد WeCrashed، أثناء استضافتها ببرنامج The Late Show With Stephen، مؤكدة أن شخصيتها تأثرت كثيراً بالدور التي تجسده ضمن الأحداث قائلة : "الشخصية انعكست على حياتي الخاصة، فمثلاً أصبحت امارس اليوجا بصورة مستمرة".

وأضافت هاثاوى : "لم يقتصر الأمر عند حدود اليوجا، ولكن امتد إلى ما هو أبعد، حيث صرت نباتية بكافة أكلاتي من وقت انغماسى مع الدور أكثر".