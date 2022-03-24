شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عهدى صادق يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الفنان عهدى صادق، العناية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى، بعد تدهور حالته الصحية، وناشد الفنان صبري عبد المنعم، الجمهور، الدعاء للفنان عهدي صادق، إذ يُعد أبرز أصدقائه، موضحًا أنه في أشد الحاجة للدعاء، لحين التماثل للشفاء، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة في حالة غير جيدة.. ادعوا له بالشفاء".



صبرى عبد المنعم

وكانت آخر أعمال الفنان عهدى صادق دوره فى مسلسل "الفتوة" ، حيث جسد شخصية "عم مسعد"، الذى يعمل مع "حسن الجبالى" فى محل النحاس، وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، الضاهر، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.

عهدى صادق أحد أركان مجموعة الفنانين الذين شاركوا فى صناعة العصر الذهبى للدراما وتعاونوا مع كبار المخرجين والكتاب وقدموا أشهر وأجمل المسلسلات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث تعاون مع المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبدالحافظ فى «ليالى الحلمية»، و«الشهد والدموع»، ويحيى العلمى فى «رأفت الهجان» وجمال عبدالحميد فى «أرابيسك» و«حلم الجنوبى» و«زيزينيا» و«الركين» وإبراهيم الصحن فى «بوابة الحلوانى» أيضًا لمع فى «ولاد آدم» و«جحا المصرى» و«فارس بلا جواد»، وكان ضمن المجموعة الأساسية التى كان يستعين بها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة فى معظم أعماله، وهى المجموعة التى ربطتهم علاقات صداقة كبيرة وجمعهم التآلف الفكرى والثقافى.