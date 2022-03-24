شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب الراب على لوكا يطرح أغنية "أحكيلك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب الراب على لوكا، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "احكيلك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد النجاح الذى حققه من خلال أغنية "متخافيش ياما"،التى طرحها منذ 4 شهور.

أغنية "احكيلك" هي أحدث أغانى مطرب الراب على لوكا، وهى من كلمات علي لوكا، توزيع أسامة طارق، ومن إخراج ميا المهدى.

يشار إلى أن آخر أعمال مغني الراب علي لوكا،أغنية "متخافيش ياما"، والتي تخطت حاجز الـ30 مليون مشاهدة في 4 شهور، منذ طرحها يوم 4 نوفمبر من العام الماضى 2021، على يوتيوب، حيث تصدرت الأغنية التريند عدة مرات خلال الفترة الماضية.

وهذه كلمات الأغنية:

متخافيش ياما على ايه

شايله هم الدنيا ليه

ربك دايماً بيراضى

بكره تشوفى ابنك راح فين

متخافيش ياما على ايه

شايله هم الدنيا ليه

ربك دايماً بيراضى

بكره تشوفى ابنك راح فين

ولا فارقه معايا الناس

مين سالك مين بصاص

مين راضى و مين اتغاط