مايلى سايرس تطمئن جمهورها بعد تعرض طائرتها لعاصفة.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - طمأنت النجمة العالمية مايلى سايرس، جمهورها بعد تعرض طائرتها لعاصفة، دفعتها للهبوط اضطراريا، ونشرت فيديو عبر انستجرام، كشف البرق من نافذة الطائرة، وعلقت :"إلى معجبي والجميع القلقين بعد أن سمعوا عن رحلتي إلى أسونسيون، تعرضت طائرتنا لعاصفة كبيرة غير متوقعة وأصيبت بالبرق، طاقم العمل والفرقة والأصدقاء والعائلة الذين كانوا يسافرون معي بأمان بعد الهبوط الاضطراري. للأسف لم نتمكن من السفر جوا إلى باراجواي... أنا أحبكم".



مايلى سايرس

ومن جهة أخرى، احتفلت مايلى سايرس، بعيد ميلادها شهر نوفمبر الماضى، فهي من مواليد 23 نوفمبرعام 1992، وهي من الفنانات متعددات المواهب فهي ممثلة ومغنية وكاتبة، ونالت شهرتها بشخصية هانا مونتانا والتي تُعتبر أشهر أعمالها.

وصلت إلى الشهرة كمراهقة محبوبة في المسلسل التلفزيوني Hannah Montana الذي عُرض على شبكة قنوات ديزني، وأخذت المركز 35 في قائمة مجلة فوربس للمشاهير المئة، وتُعتبر سايرس واحدة من أغنى المشاهير المراهقين في جيلها.

في سن السابعة عشر صُنفت في المرتبة التاسعة ضمن قائمة أغنى 20 مغنية في العالم وتقدر حاليًا ثروتها بـ 200000000 دولار أمريكي.

رُشحت لأكثر من 100 جائزة مختلفة عن أعمالها المميزة في التمثيل والغناء وكتابة الأغاني، وفازت بأكثر من 50 جائزة ضمن مختلف الفئات ومنها جائزة MTV للأفلام وجائزة اختيار المراهقين.

شاركت في عام 2018 بألبوم Female Pop Ballads مع عدد من النجوم أمثال ماريا كاري وجينيفر لوبيز وسيلين ديون وغيرهم.