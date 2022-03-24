شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك وليدى جاجا وجون ترافولتا وأنتونى هوبكينز أبرز مقدمى جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة جائزة الأوسكار الـ 94، عن أسماء عدد من النجوم والنجمات ممن سيقدمون جوائز الحفل الذي يقام الأحد المقبل، وتضم القائمة هالي بيلي وكيفن كوستنر ودي جي خالد وجينيفر جارنر وجيك جيلينهال وأنتوني هوبكينز ودانيال كالويا وصموئيل جاكسون وليدي جاجا وليلي جيمس ورامي مالك وشون مينديس وجايسون موموا وبيل موراي ولوبيتا نيونج وجون ترافولتا وأخرين.

ومن المقرر أن تقوم النجمة العالمية بيونسيه رسميًا بالغناء في حفل الأوسكار واحد من أهم الأحداث السينمائية.

فيما أعلنت الصفحة الرسمية لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عبر موقع تويتر GIF العد التنازلى لانطلاق الحفل الـ94 لحفل جوائز الأوسكار، وظهر في الفيديو القصير شعار الأوسكار.

وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.

وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها بالحقائب، وتبلغ الهدايا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم.

كما تشمل الهدايا شفط دهون الذراعين لتحقيق مظهر أكثر رشاقة ونضارة للذراعين عن طريق عملية تجميل، وعلاجات التجميل تقشير الجلد بالليزر والبوتكس والحشو والعلاجات غير الجراحية مثل معالجة خطوط الوجه والتجاعيد بأسعار تراوح بين 300 إلى 600 دولار لكل جلسة علاج.