شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التحضيرات النهائية لانطلاق حفل توزيع الأوسكار الأحد المقبل .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة جائزة الأوسكار في وضع اللمسات النهائية، وذلك استعدادا لانطلاق حفل توزيع الجوائز الـ 94 الأحد المقبل، ورصدت عدسات المصورين فريق من العمال وهم يفرشون السجادة الحمراء الضخمة، استعدادًا لاستقبال مئات النجوم والنجمات ممن يرتدون ملابس أشهر دور الأزياء العالمية.

ومن المقرر أن تقوم النجمة العالمية بيونسيه رسميًا بالغناء في حفل الأوسكار الذى يعد واحد من أهم الأحداث السينمائية.

فيما أعلنت الصفحة الرسمية لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عبر موقع تويتر GIF العد التنازلى لانطلاق الحفل الـ94 لحفل جوائز الأوسكار، وظهر في الفيديو القصير شعار الأوسكار.

وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.

وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها بالحقائب، وتبلغ الهدايا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم.

كما تشمل الهدايا شفط دهون الذراعين لتحقيق مظهر أكثر رشاقة ونضارة للذراعين عن طريق عملية تجميل، وعلاجات التجميل تقشير الجلد بالليزر والبوتكس والحشو والعلاجات غير الجراحية مثل معالجة خطوط الوجه والتجاعيد بأسعار تراوح بين 300 إلى 600 دولار لكل جلسة علاج.



تحضيرات الأوسكار



تحضيرات الأوسكار



تحضيرات الأوسكار



تحضيرات الأوسكار



تحضيرات الأوسكار



تحضيرات الأوسكار