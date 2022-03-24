شكرا لقرائتكم خبر عن على متن طائرة خاصة .. عمرو دياب يصل الرياض قبل حفلته بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على متن طائرة خاصة وصل منذ قليل الهضبة عمرو دياب إلى الرياض قبل حفلته، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس بالسعودية ضمن حفلات موسم الرياض، ويجمعه الحفل للمرة الأولى بالنجم محمد حماقى، المقام برعاية الهيئة للعامة للترفيه، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغانيهما المحببة لدى جمهورهما.

وكان الهضبة عمرو دياب قدم حفلاً غنائيًا بالرياض على مسرح أبو بكر سالم بحضور الآلاف من محبيه وصعد على المسرح مرددًا أغنيته "يا أنا يا لأ"، وبعدها حرص على تحية الجمهور ووجه لهم كلمة قال فيها: "بتوحشوني من فترة لفترة، بيوحشني أجي هنا وأغني وأبقى معاكم، وتملي كده بأبقى سعيد، وبشكر كل اللي نظموا لنا الحفلة والقائمين على الموضوع ده الجميل".

وغنى الهضبة عددا من أغانيه الشهيرة منها "بحبه" وبعدها "برج الحوت" وسط صيحات المعجبات اللاتي حرصن على الغناء معه بداية من مقطع "والله بحبك موت وأحب برج الحوت"، ثم غنى "أنت الحظ"، "رايقة"، "وياه"، "قدام مرايتها"، "اتقل"، "أحلى ونص" و"يتعلموا"، اضافة إلى عدد من أغانيه القديمة منها "ميال"، "نور العين"، "قمرين"، "لو عشقاني"، "العالم الله" "وليلي نهاري".

أما محمد حماقى أحيا مؤخرا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان Jttx للموسيقى في جدة بالمملكة العربية السعودية، وأشعل حماقى الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفني، منها "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار".. بالإضافة إلى عدد كبير من أغانى ألبوم "يا فاتني" منها "لا ملامة"، "لوهتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك".

وكانت آخر البومات النجم محمد حماقى، هو ألبوم "يا فاتنى" الذى طرحه كاملًا عبر موقع يوتيوب، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء الذى تعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.