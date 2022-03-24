شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى والبزاوى وشريف خير الله يصورون "الاختيار 3"بأحد مقاهى وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الثلاثى أمير المصرى ومحمود البزاوى وشريف خير الله، من تصوير أحد مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" على أحد المقاهى المتواجدة فى شارع القصر العينى بوسط البلد، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال الماراثون الرمضانى المقبل.

يستكمل صناع مسلسل "الاختيار" النجاحات الكبيرة التي حققها العمل في الجزأين الأول والثانى، وذلك بتقديم الجزء الثالث في شهر رمضان المقبل، والذى يعد أبرز الأعمال المرتقب عرضها في الشهر الكريم، لما يقدمه من توثيق لحقائق عاشها الشعب المصرى على مدار السنوات الماضية.

ويعد مسلسل "الاختيار 3" العمل الأضخم إنتاجًا في الدراما المصرية حيث تعادل ميزانيته أكثر من 10 مسلسلات كاملة، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، ايمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وعرض مسلسل "الاختيار 2" في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.