كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 08:54 مساءً - كشف الفنان ” صبري عبد المنعم ” عن تدهور الحالة الصحية للفنان ” عهدي صادق ” وتواجده بالعناية المركزة مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء . فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى في حالة غير جيدة .. ادعوله بالشفاء ” . يذكر أن آخر أعمال الفنان عهدي صادق كانت بمشاركته في مسلسل ” نقل عام ” إلى جانب كلا من الفنانين سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، محمد محمود عبد العزيز وغيرهم .

كانت هذه تفاصيل خبر نقل الفنان ” عهدي صادق ” إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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