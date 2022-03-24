رمضان 2022.. حورية فرغلي وبيومي فؤاد يلتقيان في "آدم وحورية والعوالم الخفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

‎تستعد الفنانة حورية فرغلي والفنان بيومي فؤاد للمشاركة في رمضان 2022، بالمسلسل الإذاعي "آدم وحورية والعوالم الخفية"، على أن يتم بثه عبر راديو إف إم مصر 88.7.

‎يجسد بيومي دور آدم وتقدم حورية دور حورية، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الكوميدية، وسيعرض العمل في الساعة الرابعة عصراً يومياً حتى انتهاء الموسم الرمضاني .

‎العمل بطولة حورية فرغلي وبيومي فؤاد، إنتاج شركة دويتو لـ (إبراهيم عبدالعزيز - شهاب عزت).

وأعلنت شركة الإنتاج عن الإنتهاء من تسجيل ٨٠ ٪ من حلقات المسلسل، وجاري الآن العمل على الانتهاء من باقي العمليات الفنية وتسجيل الأغنية والميكساج.

‎ جدير بالذكر أن حورية فرغلي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "أيام"، والذي عُرض على إحدى القنوات الفضائية العربية، بالتعاون مع: شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندا موسى، مي القاضي، وحجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي ومحمد مغربي، وتدور أحداثه في 45 حلقة، والمسلسل الجديد من تأليف سماح الحريري ومن إخراج محمد أسامة.