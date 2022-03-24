مسلسلات قناة "القاهرة والناس" في دراما رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت قناة "القاهرة والناس"، عن قائمة مسلسلات رمضان 2022، التي تعرض عبر شاشتها في الشهر الكريم.

وتخوض "القاهرة والناس" سباق مسلسلات رمضان 2022 بعملين هما:

مسلسل "بيت الشدة"

كشفت قناة "القاهرة والناس" عن عرضها مسلسل "بيت الشدة" في موسم مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.

مسلسل "وجوه"

تعرض قناة "القاهرة والناس" مسلسل "وجوه" في موسم مسلسلات رمضان 2022 .

المسلسل مكون من حكايتين مختلفتين في 15 حلقة لكل منهما، الأولى "وش تالت" من تأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولتها: محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج.

أما الحكاية الثانية تحمل اسم "ميتافرس"، من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن، مع الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل وسارة الشامي، وحازم إيهاب، وغيرهما.