ملك بدوي بأربع وجوه في مسلسلات رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة ملك بدوي، عن سعادتها بقرار عرض مسلسلها وجوه حكاية "وش تالت" بطولة الفنانة حنان مطاوع ضمن مسلسلات رمضان 2022.

وقالت ملك في بيان صحفي، إن دورها محوري وفكرته جديدة وتلعب دور إسراء شقيقة حنان مطاوع، مؤكدة أن الدور قريب لها.

وأوضحت أن الشخصية يحدث لها انقلاب بين حادثين مختلفين، وشعرت أثناء التصوير بمشاعر أثرت بها، لأنها لم تعش نفس شعور الشخصية في حياتها الحقيقية "أنا وحيدة وليس لدي أشقاء".

وأكدت أنها سعيدة ومستمتعة بالعمل مع حنان، متابعة "حنان شخصية حقيقية وروحها حلوة؛ ونحن الاثنان ننتمي لنفس البرج برج الحوت، وكانت تنصحني طوال التصوير، وكانت هناك طاقة إيجابية وكواليس رائعة في التصوير."

وعن عرضه في السباق الرمضاني، قالت إنهم فوجئوا بقرار مشاركته في رمضان، مؤكدة أن العمل قوي ويستطيع التواجد وسط الأعمال الرمضانية.

وأضافت أنها تحلم بإثبات نفسها وتحقيق ذاتها ولا تنظر للمنافسة؛ فالتوفيق من عند الله، متابعة أنها تستمتع بما تقدمه.

وتعتبر ملك هذا الموسم الرمضاني من أهم فترات عملها الفني حتى الآن فهي تشارك في أربعة أعمال كبيرة، منها: أحلام سعيدة، الاختيار 3، suits بالعربي ووش تالت.