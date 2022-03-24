إيرادات الأربعاء.. "حامل اللقب" الأول و"تماسيح النيل" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يختار الجمهور في دور العرض السينمائي بين 6 أفلام، تتنافس على إيرادات شباك التذاكر، هي "حامل اللقب"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "11:11"، "تماسيح النيل"، "قمر 14"، وحققت الأفلام الستة أمس الأربعاء 23 مارس، إيرادات بلغت 164 ألفًا و435 جنيها.

حصل فيلم "حامل اللقب" على المركز الأول بعد تحقيقه 53 ألفًا و356 جنيها، وجاء في المركز الثاني فيلم "الجريمة" محققا "51 ألفًا و803 جنيهات، وفاز بالمركز الثالث فيلم "من أجل زيكو" وقُدر إيراداه أمس بـ45 ألفًأ و292 جنيها.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "تماسيح النيل" والذي حقق 6 آلاف و275 جنيها، وذهب المركز الخامس لفيلم "11:11" محققًا 4 آلاف و968 جنيها، واحتل المركز الأخير فيلم "قمر 14" بعد تحقيقه 2741 جنيها.