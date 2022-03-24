مسلسلات رمضان 2022.. محمد محيي يغني تتر "انحراف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج رؤوف عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن اتفاقه مع الفنان محمد محيي لغناء تتر مسلسل "انحراف"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022.

ونشر رؤوف مجموعة من الصور مع محمد محيي وعلق عليها: تتر مسلسل انحراف هيكون بصوت الملهم ونوستالجيا الجيل بتاعي النجم محمد محيي ومن ألحان عمرو مصطفى".

وأكد عبدالرؤوف في بيان صحفي أن اختياره لمحيي يعود لرغبته في تقديم تتر مميز للجمهور، بصوت نجم كبير يحمل طابع خاص يتناسب مع أحداث العمل التي تعبر عن الانحرافات والتوهان في السلوكيات والأخلاق.

كما تعاقدت الشركة المنتجة بجانب محمد محيي، مع الملحن عمرو مصطفى، لتلحين تتر المسلسل.

وكانت قناة النهار طرحت التيزر الدعائي الثاني للمسلسل، وتضمن ظهور روجينا، في لقطات متنوعة من الأحداث تعبر عن الغموض والإثارة والتشويق.

مسلسل "انحراف" مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية.

ويشارك روجينا بطولة مسلسل "انحراف"، كلا الفنانة القديرة لوسي، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.