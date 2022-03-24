عبادي جوهر يهنئ المنتخب السعودي بالتأهل لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان عبادي جوهر، على تهنئة المنتخب السعودي بالتأهل لكأس العالم.

وكتب عبادي، عبر حسابه على تويتر: "ألف مليون مبروك التأهل للمنتخب السعودي.. كأس العالم 2022، صقورنا إلى كأس العالم".

وحسم المنتخب السعودي تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم المقبلة التي ستقام في قطر 2022، قبل مواجهة نظيره منتخب الصين مساء اليوم الخميس مستفيدا من فوز اليابان على استراليا بهدفين دون رد.

ويعد منتخب السعودية أول منتخب عربي تأهل بالفعل إلى مونديال 2022، في انتظار 4 منتخبات أخرى: مصر، الجزائر، المغرب، وتونس، فضلا عن قطر المنظم للبطولة.