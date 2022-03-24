تعرف على إيرادات فيلم "الجريمة" بعد 11 أسبوع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "الجريمة" حاجز الـ 32 مليون جنيه، وذلك بعد 11 أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق فيلم الأكشن "الجريمة" حتى الآن إيرادات قدرها 32 مليون 191 ألف 594 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى، هي: (تماسيح النيل، حامل اللقب، 11:11، من أجل زيكو، قمر 14).

وتدور أحداث فيلم "الجريمة"، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني أحمد عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

فيلم "الجريمة" بطولة: أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نور الدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق