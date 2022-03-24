هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

تصدر الفنان أحمد حلاوة مؤشرات البحث على جوجل “التريند”، وذلك بعدما انتشرت أمس شائعة وفاته، بعد استمرار تواجده في المستشفى، حيث انتشر الخبر أمس الأربعاء علي السوشيال ميديا كالنار في الهشيم، ووصل الأمر إلي حد كتابة جمل النعي والعزاء على صفحته من قبل الأصدقاء والمعجبين، الى أن كشفت، حقيقة الأمر مشيرة أنه علي قيد الحياة لكن حالته غير مستقرة وموضوع على جهاز التنفس.

وقالت هبة حلاوة ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة، إن حالة والدها كما هي ولم يحدث تطور كبير، إذ يتواجد حاليا على جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى دخوله في حالة غيبوبة، مؤكدة: “يبقى الحال كما هو عليه”.

وكانت هبة أحمد حلاوة قد طالبت جمهور الفنان أحمد حلاوة ومحبيه بالدعاء له في ظل حالته الحرجة، وقالت باكية: “يا رب الناس اللي كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدي تعبان جدا ادعوله”.

وكان أحمد حلاوة قد طمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، الأسبوع الماضي، مؤكدا أن صحته جيدة وسوف يخرج قريبا جدا من المستشفى، وأن الله نجاه من هذا المرض المخيف، وذلك ردا على الشائعات التي ترددت مؤخرا حول وفاته متأثرا بفيروس كورونا، فيما أكدت ابنته أن والدها ما زال على قيد الحياة.

وكتب حلاوة، عبر حسابه على فيس بوك: “إلى كل حبايبي وأصدقائي وأولادي، إلى كل الناس لا أتمنى أبدا أن أرى مكروها في أحد وربنا يكفينا جميعا شر المرض، الحمد لله ربنا نجاني وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، لكن في بعض الحاجات لسه بنعالجها”.

وأضاف حلاوة: “اطمنوا.. أنا بخير وخلوها على الله، وإن كنت هقابل ربنا فا أقابله بوجه كريم.. إيه المشكلة، مفيش مشكلة عندي خالص”.

الفنان أحمد حلاوة هو ابن شقيق الفنان فايز حلاوة. وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا فى المسرح المصرى المعاصر) عام 1994، ودرّس علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان.