” سيد آذاني ” .. من جديد : طليقة سيد رجب توجه رسالة إلى المتابعين وتؤكد على هذا الأمر

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 06:57 مساءً - أكدت ” كيكي نيلسون ” طليقة الفنان المصري ” سيد رجب ” على أن ما أعلنت عنه خلال الساعات الماضية حول خلافاتها ومشاكلها مع زوجها السابق كان لكشف ما تعرضت له من أذى والمطالبة بحقوقها وليست دعوة منها لمقاطعته .

وأعربت كيكي نيلسون في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن سعادتها بردود الأفعال والدعم الذي تلقته من الكثيرين من متابعيها ممن أشعروها بأنه لديها عائلة في مصر .

وأشارت طليقة سيد رجب إلى أنها قد كشفت عن ما لديها من حقائق وتعتذر عن الظهور في أية مقابلات فكتبت قائلة : ” شكرا لدعمكم جدا وياريت تتقبلوا إني قولت كل اللي عندي من حقائق، مش آراء ومش إهانة لأي شخص، واعذروني أنا مش هقبل أي مقابلات ” .

وتابعت : ” عايزة أفكركم بس إن الموهبة مش معناها طيبة .. موسيقى موزارت عظيمة لكن لسه بنسمعه ومش بنقاطعه عشان كان رجل سيئ، ولا بنتجاهل الفنانين الروس عشان أوكرانيا ” .

وأضافت كيكي نيلسون : ” سيد آذاني لكن مفيش سبب يدعو لمقاطعة موهبته .. شكرًا لكل دعمكم، حسستوني إن عندي عيلة في مصر ولو سمحتم أنا مش هقبل أي مقابلات، شكرًا ” .

يذكر أن طليقة الفنان سيد رجب كانت قد شنت هجوما عليه يوم أمس متهمة إياه بمنعها من دخول منزلها بدهشور وإنكاره لحقوقها المادية بالمنزل وغيرها من الحقوق كنفقة العدة والمتعة بعد وقوع الطلاق على الرغم من مساعدتها له ولأبنائه منذ سنوات طويلة .

ومن جانبه امتنع سيد رجب عن الرد أو التعليق على ذلك بينما خرجت المحامية الخاصة به ببيان أكدت من خلاله احترام الفنان المصري للعشرة الطويلة التي كانت بينه وبين طليقته وعدم رغبته في الخوض في أمور تخص الحياة الشخصية خاصة وأن ما تم ذكره لا يمت للحقيقة بصلة وأن الخلافات بينهما توجد أمام القضاء .