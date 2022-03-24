كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 05:57 مساءً - شاركت ” لي لي ” إبنة الفنان ” أحمد حلمي ” والفنانة ” منى زكي ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق تيك توك كشفت من خلاله عن وجه الشبه بينها وبين والدها .
حيث يظهر في الفيديو وجهي لي لي وأحمد حلمي وهما يقومان بعدد من تعبيرات الوجه المختلفة كالفرح والحزن وغيرها من الحركات .
وبدا وجه الشبه بين كلا من أحمد حلمي وإبنته كبيرا في كل الحالات وتقاربهما في الملامح وهو الأمر الذي أكد عليه المتابعون في تعليقاتهم .
كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو صدم المتابعين .. لي لي أحمد حلمي تستعرض وجه الشبه بينها وبين والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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