بفيديو صدم المتابعين .. لي لي أحمد حلمي تستعرض وجه الشبه بينها وبين والدها

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 05:57 مساءً - شاركت ” لي لي ” إبنة الفنان ” أحمد حلمي ” والفنانة ” منى زكي ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق تيك توك كشفت من خلاله عن وجه الشبه بينها وبين والدها .

حيث يظهر في الفيديو وجهي لي لي وأحمد حلمي وهما يقومان بعدد من تعبيرات الوجه المختلفة كالفرح والحزن وغيرها من الحركات .

وبدا وجه الشبه بين كلا من أحمد حلمي وإبنته كبيرا في كل الحالات وتقاربهما في الملامح وهو الأمر الذي أكد عليه المتابعون في تعليقاتهم .