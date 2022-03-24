هل تتذكرون ” فريدة فهمي ” بطلة فيلم غرام في الكرنك .. شاهدوا كيف أصبح شكلها بعد سنوات طويلة من الغياب وتقدمها بالعمر

كتب امير فتحي في الخميس 24 مارس 2022 05:57 مساءً - أقيمت يوم أمس الأربعاء 23 مارس إحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة نصر بحضور الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” .

وشهدت الإحتفالية تكريم العديد من السيدات المصريات اللواتي حققن إنجازات في مختلف المجالات ومنحهن شهادات تقدير وجاء من بينهن الفنانة ” فريدة فهمي ” وذلك في أحدث ظهور لها بعد سنوات من الغياب .

وظهرت فريدة فهمي في عدة صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بملامح اختلفت عما عرفها بها الجمهور حيث بدت علامات التقدم في العمر على وجهها وغطى الشعر الأبيض رأسها .

فيما كشفت ” أمل مبدي ” رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية كواليس لقائها مع فريدة فهمي عقب تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك .

فجاء في المنشور : ” عارفين دى مين يا ولاد؟ .. الست الممشوقة اللى لابسة رمادى مع تاج الشعر الفضى على راسها، دى أسطورة فرقة رضا، دى فريدة فهمى، ️تواضع ورقة وشخصية ” .

وتابعت : ” اتكرمت من الريس النهاردة، القاعة ضجت بالتصفيق بعد ما خلصنا كل الناس فضلت تقولها كلام حقيقى وجميل عن العظمة والزمن الجميل وحبهم ليها ” .

وأضافت أمل مبدي : ” لقيتها بتقولى قوليلهم بس أحسن هاروح النهاردة زى البالونة، رديت طبعا من حقك كل كلمة حلوة وأكتر، أقل منك بكتير ومفيش ربع تواضعك وجمالك ” .

واستكملت : ” حتى ريسنا قالها كلام حلو من اضطرابها، قالت مش فاكرة منه حاجة غير إنها قالت له أنا كده لو مت بكرة أنا سعيدة إنى قابلتك يا ريس .. عظيمة من عظيمات مصر ” .

يذكر أن الفنانة فريدة فهمي من مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية مع زوجها ” على رضا ” شقيق الفنان ” محمود رضا ” والتي تعد أشهر فرقة إستعراضية في مصر والشرق الأوسط .

كما شاركت في عدد من الأفلام الشهيرة من أبرزها : ” غرام في الكرنك وإسماعيل يس في البوليس الحربي وجميلة والأخ الكبير ” .