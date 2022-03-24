إلهام شاهين قبل أيام من عرض “بطلوع الروح”: أصابني بالاشمئزاز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم دفاعها القوي عن المسلسل وتأكيدها أنه يهدف إلى كشف مخطّطات تنظيم “داعش” للعالم، أثارت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين الجدل بتصريح غامض أكدت فيه أن دورها في المسلسل أصابها بحالة من الاشمئزاز.

وكانت إلهام قد أكدت أن العمل يقدّم رسالة مهمة، وتتوقع أن يُحدث جدلاً واسعاً، قائلةً: “منذ قرأت الدور، لم أتمكن من النوم بصورة طبيعية من شدة القلق. أقدّم في المسلسل شخصية “أم جهاد”، وهي قائدة (لواء الخنساء)، أي زعيمة “داعش” النسائية، امرأة تعتبر نفسها مقاتلة، تبدو قوية الشخصية وعنيفة وتنفذ ما تقول”. وأضافت: “على الصعيد الشخصي، أشمئز من هذه الشخصية، فلا شيء يجمع بين إلهام و”أم جهاد”، فهو دور معقّد يحمل في سياق العمل رسائل أخلاقية وفكرية مهمة للمُشاهد”.

وكشفت إلهام تفاصيل دورها موضحةً: “ستتعاطف “أم جهاد” بدايةً مع “روح”، (منة شلبي) لكونها مصرية، إذ تعتقد أنها آتية بإرادتها للتطوع في “داعش”، لكنها ستكشف عن وجهها الحقيقي ما إن تعلم أن “روح” استُدرجت إلى هذا المكان، وأنه لم يكن خيارها الشخصي… لأول مرة أشعر بالقلق إلى هذا الحد عندما أقرأ عملاً، ولعلها أغرب شخصية أجسّدها في حياتي بعد أكثر من 100 فيلم و50 مسلسلاً. العمل مصنوع على أعلى المستويات لجهة الكتابة والديكورات والممثلين، وستكون الفكرة مثيرة للجدل بدون شك”.

“بطلوع الروح” من بطولة: منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، وهو تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري. وتروي أحداثه حكاية “روح”، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها “أكرم” بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها إلى مركز لعمليات “داعش” حيث تلتقي بنماذج مختلفة من الناس، بينهم “أم جهاد” زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها، والدكتور “نور” الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى… فهل تتحول “روح” رغماً عنها إلى عضو في التنظيم الإرهابي المتطرف أم تتمكن من الهرب والعودة إلى ديارها سالمة؟