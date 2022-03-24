“شكلي مبهدل”.. منة عرفة في أول ظهور بعد أزمة طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة الشابة منة عرفة لطمأنة جمهورها عليها بعد مضي حوالى شهر على طلاقها من الفنان محمود المهدي. وعلّقت منة على الفيديو قائلةً: “أنا آسفة على شكلي المبهدل ده، أنا حاطة فلتر أصلاً، لو مكنتش حاطة فلتر كنتوا هتتخضوا، مرهقة شوية، لكن الحمد لله”.

وأضافت: “أنا كنت منعزلة تماماً، أنا آسفة، شكراً على سؤالكم عليّ، وعلى الدعم النفسي، وعلى رسائلكم اللي كانت بتوصلني، وأنا كده رجعت خلاص، وحشتوني والله”.

يُذكر أن محمود المهدي أعلن انفصاله عن منة عرفة للمرة الثانية، وألمح عبر حسابه في “إنستغرام” إلى أن الانفصال مرتبط بوقوفه ضد الفساد.

وبعد أيام، كتب المهدي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه في “إنستغرام”: “في كم حد لقيته باعت إني خدت منه واشتهرت، لو تفتكروا، في البداية كنت رافض أننا نعلن عشان مايتقلش كدة، لحد ما ينزل الفيلم، واتسربت الصور، وطبعاً دلوقتي بعد اللي حصل عملوا لي مشاكل، أنا دافعت عنها لما جت سيرتها، ولم رديت على كبيرهم وقولت الحقيقة حصل اللي حصل، لو أنا حابب اشتهر كنت عملت زي الأغلبية”. وأضاف: “كبيرهم كان سبب كبير في الانفصال، كنت بجانبها عندما تلقت اتصال من هذا الشخص، الأيام اللي جاية هيتم توضيح بعض النقاط من المكالمة، وأتمنى الخير لأي حد كان في حياتي”.