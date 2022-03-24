ساندي تثير الجدل برسالة غامضة.. من قصدت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ساندي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة لها، كشفت من خلالها عن رسالة وجّهتها إلى أحد الأشخاص من دون أن تعلن عن هويته، أثارت فيها الجدل بين الجمهور الذي تساءل عما تقصده بالرسالة، وهل توجّهها إلى شخص بعينه؟ وعلّقت ساندي على صورتها قائلةً: “البُّعد خلّى قلوبنا تبيع! رسالة منك ساندي”.

من ناحية أخرى، كانت ساندي قد أثارت الجدل الفترة الماضية بعدما هاجمت الفنانة روبي بقوة بسبب تسريب أغنية “في اللا لا” والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وقالت ساندي فى لقاء مع برنامج “إنسايدر بالعربي”: “أغنية “في اللا لا” تم تسريبها عن قصد، لأن حقوق الملكية الفكرية تخص المنتج وليد منصور وحده، ولا تمتلكها روبي، وبالتالي فهي تعمّدت تسريب الأغنية”. وأضافت: “لقد تضررت كثيراً من هذا التسريب، لأنني بذلت مجهوداً كبيراً، وفجأة وبدون مقدّمات أجد الأغنية وقد تم حرقها وطرحها عبر “يوتيوب””.

أغنية “في اللا لا” من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وصوّر الفيديو كليب في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا.

وكان آخر أعمال المطربة ساندي، أغنية “إزيك النهاردة” التي طرحتها عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب.